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Kültür-Sanat

ABD'de Anadolu Kültürleri ve Yemek Festivali

ABD'nin California eyaletinde yapılacak Anadolu Kültürleri ve Yemek Festivali kapsamında Türkiye'nin 5 şehrinin maketi ABD'ye taşınacak.

05 Mayıs 2010 03:00

T24- ABD'nin California eyaletinde yapılacak Anadolu Kültürleri ve Yemek Festivali'nde, ziyaretçileri Topkapı Sarayı, Kız Kulesi, Mevlana Müzesi, Aspendos Antik Tiyatrosu, Mardin taş evi ile Akdamar Kilisesi'nin üç boyutlu dev maketleri karşılayacak, Anadolu'nun 99 yemek çeşidi ile İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin 5 şehri ABD'ye taşınacak.


Pasifika Enstitüsü tarafından, Los Angeles'ın güneyindeki Orange County Güney Park'ta, 52 dönümlük arazi üzerinde bu yıl ikincisi düzenlenen festival yarın başlıyor.


4 gün boyunca Amerikalılar ve ABD'de yaşayan Türklerin, Anadolu kültürleriyle buluşup, Anadolu'nun eşsiz yemek kültürünü tadacağı festivalde, konuklara, İstanbul, Konya, Antalya, Mardin ve Van şehirleri tanıtılacak.


VAN KEDİSİ BİLE GETİRİLDİ

Van standında şehrin önemli tarihi eserlerinden Akdamar Kilisesi'nin üç boyutlu maketi yer alacak. Stantta, ABD'ye gelebilmesi için uzun uğraşlar sonucu pasaportu çıkarılan Van kedisi de konukları karşılayacak.


99 ÇEŞİT TÜRK YEMEĞİ BİR ARADA

Festivalde, şehir stantlarının yanı sıra, Anadolu'nun medeniyetlerin beşiği olduğu 11 kapı ile vurgulanacak. Selçuklu, Roma, Bizans, Hitit, Lidya gibi 11 medeniyeti temsil edecek kapılar, festival boyunca sergilenecek.


Festivalin en önemli etkinliklerinden biri de Türk yemekleri olacak. "99 Farklı Türk Yemeği" sloganıyla yola çıkılacak festivalde, 45-50 arasındaki stantta Türkiye'deki hemen her türlü yemek çeşidi ve tatlılar sunulacak. Ziyaretçiler, İstanbul'daki Kapalıçarşı mimarisinde yapılmış 100'ün üzerindeki stanttan alışveriş yapabilecek.

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