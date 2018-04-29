T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

ABD'de aktris Natalie Wood'un gizemli ölümü yine gündemde: 'Eşi artık şüpheli kişi'

Rus asıllı ABD'li film yıldızı Natalie Wood'un 1981'de gizemli ölümünü soruşturan Amerikan polisi, sinema oyuncusunun eşi Robert Wagner'ın artık "şüpheli kişi" konumunda olduğunu açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Rus asıllı ABD'li film yıldızı Natalie Wood'un 1981'de gizemli ölümünü soruşturan Amerikan polisi, sinema oyuncusunun eşi Robert Wagner'ın artık "şüpheli kişi" konumunda olduğunu açıkladı.

Los Angeles'ta Wood'un ölümünü soruşturan dedektifler, Wagner'in geçmişte sürekli o dönem yaşadıkları ile ilgili olarak farklı şeyler söylediğini ve söylediklerinin tutarlı olmadığını belirtiyor.

Amerikan CBS News televizyonuna konuşan polis yetkilisi John Corina, soruşturmada son 6 yılda elde ettikleri bulguların şüphe oklarının Wagner'e yönelmesine neden olduğunu söyledi.

John Corina, "Robert Wagner'in, Natalie Wood kaybolmadan önce onunla birlikte olan son kişi olduğunu biliyoruz" dedi.

Corina, "Wagner, diğer tüm görgü tanıklarının söylediklerinden farklı konuşuyor" ifadelerini kullandı.

Natalie Wood, 29 Kasım 1981'de henüz 43 yaşındayken eşi Robert Wagner ve ünlü aktör Christopher Walken ile birlikte çıktığı bir yat turu sırasında denize düşerek boğulmuştu.

Wood'un ailesi yetkililerden, onun ölümüyle ilgili soruşturmada elde edilen bilgilerin yeniden incelenmesini istemişti.

Los Angeles Adli Tıp Kurumu, 2012'de yeni deliller ışığında Wood'un ölüm nedenini "kaza" yerine "boğulma ve belirlenemeyen diğer nedenler" olarak değiştirmişti.

87 yaşındaki Robert Wagner ise son gelişmeler ile ilgili olarak bir açıklama yapmadı.

Robert Wagner anılarında ise ölümü öncesi Natalie Wood ile tartıştığını kabul etmişti.

Wagner'in soruşturmanın yeniden açıldığı 2011'den bu yana dedektiflere görüş bildirmediği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RusABDNatalie WoodAmerikanRobert WagnerLos Angeles WoodWagnerCBS NewsJohn CorinaCorinaWagner Natalie WoodWoodKasımChristopher WalkenAngeles Adli Tıp Kurumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24