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Ekonomi

ABD'de adayların kripto para bağışı almaları yasaklandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Eylül (DHA) – ABD’nin Kaliforniya eyaletinde politik adayların kripto para birimleri yoluyla bağış almaları yasaklandı

21 Eylül 2018 18:38

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Eylül (DHA) – ABD’nin Kaliforniya eyaletinde politik adayların kripto para birimleri yoluyla bağış almaları yasaklandı.
Kaliforniya Adil Siyasala Uygulamalar Komisyonu (The Fair Political Practices Commission), eyalet genelinde \"devlet dairelerindeki pozisyonlar\" için aday olan politikacıların kripto para birimleri bağışı kabul etmelerini yasakladı.
CCN’de yer alan habere göre, söz konusu karar kampanya gözlemcisi olarak görev yapan beş üyeli, partili olmayanlardan oluşturulan bir komisyonun üyeleri, kripto para birimleri yoluyla yapılan bağışların kimin tarafından yapıldığının takibi ve söz konusu işlemlerin şeffaflığı konusunda endişelerini dile getirdi.

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