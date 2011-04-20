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Dünya

ABD'DE 7 MİLYONDAN FAZLA MUM TOPLATILDI WASHINGTON (A.A)

20 Nisan 2011 19:06

-ABD'DE 7 MİLYONDAN FAZLA MUM TOPLATILDI WASHINGTON (A.A) - 20.04.2011 - ABD'de yangın riski nedeniyle 7 milyondan fazla mum toplatıldı. Tüketim Malı Güvenliği Komisyonu, Chesapeake Bay Candle ve Modern Light ticari adları altında satılan mumların, yakıldıklarında plastik kaplarının eriyebileceği veya tutuşabileceği riski taşıdıklarının belirlendiğini kaydetti. Komisyon, bu mumların 2009 Temmuz ile 2011 Şubat tarihleri arasında satıldığını belirtti. Bu mumların kullanıldığı yerlerde şimdiye kadar can ve mal kaybı olmadığını bildiren Komisyon, mumların, ithalatçı firmaya yapılan şikayet üzerine toplatıldığı kaydedildi.

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