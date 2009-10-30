ABD'de 6 milyon kişi domuz gribi

ABD'de domuz gribine yol açan H1N1 virüsü bulaşanların sayısının 6 milyona yaklaştığı bildirildi.



ABD Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) yetkilileri, yeni salgının başladığı nisan ayı ortalarından 23 Temmuz'a kadar olan sürede ülke genelinde virüs bulaşanların sayısının 1.8 milyon ile 5.7 milyon arasında olduğunu tahmin edildiğini, aynı sürede domuz gribi nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısının ise 9 bin ile 21 bin arasında olduğunu söyledi.

CDC tarafından yayımlanan "Emerging Infectious Diseases" dergisinin internet sitesinde yer alan makalede, söz konusu rakamların salgınla ilgili tüm gelişmelerin ve ayrıntıların göz önüne alınarak hesaplandığı belirtildi.

Belirlenen rakamları değerlendiren bilimadamları, virüs bulaşanların çoğunluğunda hastalığın hafif düzeyde olduğunu, test veya tıbbi müdahale gerektirmediğini belirterek, her doğrulanan vakanın 80 başka vakanın, her hastanaye kaldırılma olayının da benzeri 3 olayın göstergesi olabileceğini dile getirdi.

CDC yetkililerinden Dr. Anne Schuchat da, Atlanta'da düzenlenen basın toplantısında, son dönemde hastaneye kaldırılma ve vakaların doğrulanmasında bir düşüş olduğuna işaret etti.

Schuchat, "dolayısıyla temmuz sonlarından itibaren hesaplama yapılamadığını, bu nedenle şu anda milyonlarca Amerikalıya virüs bulaşmış olduğunun tahmin edildiğini" kaydetti.