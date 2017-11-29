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Dünya

ABD'de 51 gündür aranan seri katil fast food zincirinde yakalandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Kasım (DHA) - ABD'de dört kişinin ölümüne sebep olan adam, birt fast food restoranında yakalandı

29 Kasım 2017 19:27

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Kasım (DHA) - ABD\'de dört kişinin ölümüne sebep olan adam, birt fast food restoranında yakalandı.
ABD\'nin Florida eyaletine bağlı Tampa kentinde yaklaşık sekiz haftadır aranan ve dört kişinin ölümüne sebep olan seri katil Howell \'Trai\' Donaldson III Cuma günü bir fast food zinciri şubesinde yakalandı.
Tampa polisi tarafından tutuklanan 24 yaşındaki Donaldson, geçtiğimiz haftalarda dört farklı kişiyi sokakta vurarak öldürmüştü. Yaklaşık 50 gündür SWAT ekipleri tarafından aranan seri katil, geçtiğimiz Cuma günü bölgedeki fast-food restoranlarından birine gitti
Restoran çalışanı, Donaldson\'ın üzerinde bir silah gördükten sonra adamın arabasının, polis tarafından aranan seri katilin arabasını olduğunu anladı. Katili tanımasının ardından restoran çalışanı yerel polisi aradı ve 24 yaşındaki seri katil tutuklandı.
Florida eyaletinin Tampa kentinde gerçekleşen olayda, tutuklanmasının ardından polisler Donaldson\'ın arabasını aradı. Suçlunun silahındaki mermilerin balistik rapordaki mermilerle eşleşmesi ve ceketinin üzerindeki kanın, kurbanlardan birinin kanıyla uyuşması üzerine Donaldson\'ın bölgede uzun süredir aranan seri katil olduğu anlaşıldı. Tampa Belediye Başkanı Bob Buckhorn insan avı sona erdiği için rahatladığını söyledi ve \"51 gündür iyi ve kötü arasında bir çatışma vardı ve bugün iyilik kazandı\" dedi.
(Fotoğraflı)

 

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