ABD'de 5 kişi öldüren Arcan Çetin ölü bulundu

ABD'nin Burlington kentinde Cascade Alışveriş Merkezinde geçen yıl düzenlediği silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Arcan Çetin, hücresinde ölü bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre Arcan Çetin, mahkemeye sevk edildikten sonra müebbet hapis cezası almış ve ilerleyen zamanlarda cezasının idam cezasına çevrilebileceği ifade edilmişti. Hücresinde ölü bulunan Çetin'in ölüm nedeni yetkililer tarafından henüz açıklanmadı.

5 cinayetin zanlısı Arcan Çetin beş ayrı "birinci dereceden taammüden adam öldürme" suçundan yargılanmıştı.

Mahkeme belgelerine göre, Çetin'e endişe bozukluğu ve depresyon teşhisi konmuştu. Çetin'in bu yüzden geçmişte ilaç tedavisi gördüğü belirtilmişti. Seattle Times gazetesi, Çetin'in geçmişte aile içi şiddet suçlamalarıyla üç kez mahkemeye çıktığını bildirmişti. Gazete, bu olaylarda şiddete maruz kaldığı iddia edilen kişinin, Çetin'in ABD'li üvey babası olduğunu belirtmişti.