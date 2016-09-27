ABD'de 5 kişiyi öldüren Arcan Çetin'in annesi: Doktora gidiyor ama 2 yıldır teşhis konamadı

ABD'nin başkenti Washington Eyaleti'ne bağlı Burlington kentindeki bir alışveriş merkezinde 5 kişiyi öldüren Arcan Çetin'in annesi Hatice M., oğlunun psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Hatice M., “Oğlumun 2 senedir psikolojik sorunları var. Doktorlara gidiyor ama hâlâ teşhis alamadık” ifadesini kullandı.

Çetin’in Mersin’de yaşayan anneannesi Servet Çetin ise ABD’den yakın zamanda geldiğini belirterek torunu ile ilgili şunları söyledi:

“Olayı duyunca çok şaşırdım. Kızıma ulaşamıyorum. Benim torunum çok efendi bir çocuktu. Ama son zamanlarda tedavi görmeye başlamıştı. Dersleri çok iyiydi ve üniversiteye başlayacaktı. Bir Amerikalı kıza âşık oldu, çocuğun dünyası değişti. Bunalıma girdi. Kendini eve kapattı. Girdiği bunalım nedeniyle psikolojik tedavi görmeye başladı. Şaşkınlık içindeyim ve endişeliyim”

Habertürk'ten Hüseyin Şentürk'ün haberi şöyle:

Sevgilisi yüzünden üvey babasını tokatlamış

Adana’da yaşayan dayı İbrahim Çetin de yeğeninin 2003’te ABD’ye gittiğini, sadece 2012’de bir kez Türkiye’ye geldiğini belirterek, “Kardeşim beni aradı ve ‘Abi bittim, mahvoldum, öldüm. Ben ne yapacağım’ diye dert yandı. ‘Bu kızla ilgili sorunlar olduğu söyleniyor’ dedim. ‘Yok abi, ondan değil, hap içmiş, beyni durmuş, kafası uyuşmuş. Ne yaptığını bilmiyor. Kızla ilgisi yok’ dedi” diye konuştu. Arcan’ın üvey babasıyla kız arkadaşı yüzünden sorun yaşadığını da anlatan İbrahim Çetin, “Üvey babası kız arkadaşına kızmış. O da sinirlenip babasına tokat atmış. Polis gelmiş, alıp götürmüş. Sonra Arcan’a ayrı ev tutmuşlar” dedi.

Molly 6 ay önce o mağazada çalışıyormuş

ABD’nin Washington Eyaleti sınırları içindeki Burlington’da bulunan Cascade Alışveriş Merkezi’ni basıp 5 kişiyi öldüren Adana doğumlu Arcan Çetin (20) hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. AVM’deki Macy’s adlı bir kozmetik mağazasında babasının ruhsatlı tüfeğiyle ateş açıp 4’ü kadın 5 kişiyi öldürdükten sonra yakalanan Çetin’in saldırıyı neden düzenlediği netlik kazanmadı. Ancak Çetin’in eski sevgilisi Molly Bridges’in aynı mağazada mart ayına kadar çalıştığı belirlendi. Amerikan medyasında çıkan haberlere göre Çetin ile Bridges’in, 2014 yılında başlayan ilişkisi Ocak 2015’te sona erdi. Çift beraberken Bridges, Macy’s mağazasında satış temsilcisi olarak görev yapıyordu. Bridges, Çetin’den ayrıldıktan 2 ay sonra Hawke Leach isimli bir gençle çıkmaya başladı.

"Bir kadının ismini bağırıyordu"

Bridges’in şu an Burlington’da bir masaj salonunda çalıştığı öğrenildi. Görgü tanıkları Çetin’in mağazaya girdikten sonra bir kadının ismini bağırdığını, ardındansa tüfeğini ateşlediğini söylemişti.

Katliamın nedeni bu fotoğraf mı?

Arcan Çetin’in 2014’te sevgilisi olan Molly Bridges’in olaydan bir süre önce yeni erkek arkadaşıyla fotoğrafını paylaştığı öğrenildi. Arcan Çetin’in bu duruma öfkelenip katliamı gerçekleştirmiş olabileceği öne sürüldü. Olayın ardından Bridges’in Facebook’ta erkek arkadaşlarıyla çekilmiş fotoğraflarını kaldırdığı görüldü.