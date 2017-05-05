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BBC Türkçe

ABD'de 49 kişinin öldürüldüğü LGBTİ kulübü müze oluyor

Saldırıda öldürülen saldırgan Omar Mateen daha önce IŞİD'e biat ettiğini açıklamıştı

05 Mayıs 2017 11:09

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde geçen yıl düzenlenen bir saldırıda 49 kişinin öldürüldüğü eşcinsel kulübünün müzeye dönüştürüleceği açıklandı.

Orlando kentindeki Pulse adlı gece kulübünün sahibi Barbara Poma, eşcinsellere kalıcı destek vermesinin vaktinin geldiğini söyledi.

Poma'nın kurduğu vakıf ayrıca ABD'de eşcinsellere burslar da dağıtacak.

Ölenlerin çoğunun Porto Rikolu olduğu saldırı, 29 yaşındaki Afganistan kökenli Amerikan vatandaşı Omar Mateen tarafından düzenlenmişti.

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Omar Mateen saldırı öncesi 911 acil yardım hattını aramış ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne biat ettiğini açıklamıştı.

Bazı kişileri rehin de alan Mateen saldırı sonrası girdiği çatışmada polis tarafından öldürülmüştü.

Orlando'daki saldırı, ABD'de 11 Eylül saldırılarından sonra en fazla kişinin hayatını kaybettiği eylemdi.

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