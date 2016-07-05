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Sağlık

ABD’de 3D yazıcıyla çene yaptılar

Kanser nedeniyle çenesi alınan 68 yaşındaki hasta 1998'den bu yana kil çene kullanıyordu

05 Temmuz 2016 11:43

1998 yılında dilinde bulunan kanserli kitle nedeniyle çenesi alınan Shirley Anderson (68), sonunda yeni bir çeneye kavuştu. 3 boyutlu yazıcıyla yapılan silikon çeneAnderson’un derisinin rengine uygun şekilde boyandı. Hastaya daha önce kilden bir çene yapılmıştı. Ancak Anderson çok geniş ve ağır olan bu eklentiyi birkaç saatten fazla taşıyamıyordu.

ABD’deki Indiana Üniversitesi Dişçilik Okulu’ndan Travis Bellicchi’nin başında olduğu araştırmada uzmanlar, 3 boyutlu yazıcıyla Anderson’un yüzünün şeklini çıkardı ve yazıcıdan yüzüne uygun çene protezini oluşturdu.

3 boyutlu yazıcı yöntemi 6 hastada daha uygulandı. Bunlardan birinde bir hastaya yeni bir kulak yapıldı.

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