-ABD'DE "OSMANLI" SERGİSİ NEW YORK (A.A) - 01.10.2010 - ABD'nin Philadelphia kentinde bulunan Pennsylvania Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesinde (Penn Müzesi), "Osmanlı Topraklarında Arkeologlar ve Seyyahlar" sergisi açıldı ve Türk Kültür Günü etkinlikleri düzenlendi. New York Kültür ve Tanıtma Ataşeliğinden yapılan açıklamada, New York Kültür ve Tanıtma Ataşesi Nihan Bekar'ın da serginin açılışına katıldığı belirtildi. Penn Müzesi Müdürü Richard Hodges açılışta yaptığı konuşmada, bu yılın, ünlü Türk ressam, arkeolog ve devlet adamı Osman Hamdi Bey ile Amerikalı arkeolog ve fotoğrafçı John Henry Haynes'in ölümünün 100. yıl dönümü olduğunu, Alman arkeolog Hermann Hilprecht'in kariyerinin de tartışmalı bir biçimde sonlanmasının yine 1910 yılına rast geldiğini söyledi. Hodges, sergide kaderleri kesişen arkeologların eserlerini bir araya getirdiklerini belirtti. Ataşe Nihan Bekar ise Osman Hamdi Bey'in eserlerini içeren bu önemli sergiyi düzenledikleri için Penn Müzesi yetkililerine ve Türk Gününü organize eden Türk-Amerikan Dostluk Derneği'ne (TAFSUS) teşekkür etti. Açılışa Müze Müdür Yardımcısı Brian Rose ve TAFSUS Başkanı İbrahim Onaral da katıldı. Ataşelik tarafından verilen bilgiye göre, sergide, Penn Müzesi'nin 1880 yılında, Yakın Doğu'da yaptığı ilk yurt dışı kazısı olan "Nippur kazısı"nda yolları kesişen Osman Hamdi Bey, John Henry Haynes ve Hermann Hilprecht'in eserleri ve buldukları arkeolojik eserler yer alıyor. Günümüzde Irak sınırları içerisinde yer alan Nippur kenti, 1880'li yıllarda Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde olduğundan, ilgili dönemde kazı izni Osman Hamdi Bey'in başında bulunduğu kurum tarafından verilmişti. Bu arada serginin açılışı dolayısıyla müzede düzenlenen Türk Kültür Günü etkinlikleri çerçevesinde eş zamanlı olarak müzenin değişik galerilerinde "Türk Müziği" konseri, "Türk Mutfağı" tanıtım etkinliği, ebru sanatı atölye çalışması ve sergiyi konu alan seminerler düzenlendi. Kültür ve Tanıtma Ataşeliğinden verilen bilgiye göre, Penn Müzesi arkeologlarının uzun yıllardan beri Türkiye'deki arkeolojik kazılara ve 30 yıldan bu yana Gordion kazılarına katılmaları nedeniyle 2009 yılında, Gordion kazısından çıkarılan eserlerin çizimlerini içeren "His Golden Touch" isimli sergi de yine Penn Müzesinde sanatseverlerle buluşmuştu. "Osmanlı Topraklarında Arkeologlar ve Seyyahlar" adlı sergi, Şubat 2011'e kadar açık kalacak.