ABD'de "İnternet'e denetim" tartışması

ABD’de İnternet’e sıkı denetim getirilmesi gündemde. Son günlerde akademik çevrelerde ele alınan “İnternet ve güvenlik” kavramları “özgürlükler ülkesi” olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri’nin de İnternet’te denetimi sıkılaştırabileceğini gösteriyor.



Geçtiğimiz günlerde Stanford Üniversitesi'nde çalışan ve ülkenin saygın Hukuk profesörlerinden biri olan Lawrance Lessig'in Fortune's Brainstorm Tech konferasında yaptığı bir konuşma, söylentilerin boş yere olmadığını ortaya koydu. İnternet üzerinden 11 Eylül'e benzer bir saldırı beklendiğini ifade eden Lessig, hükümet kanadından resmi bir görevliyle bir yemekte yaptığı konuşmasında Vatandaşlık Hareketi'nden bahsetti.



Lessig, İnternetin sınırlandırılmasıyla ilgili konferansta yaptığı konuşmasında şunları dile getirdi: "Yakın zaman içinde 11 Eylül benzeri bir saldırı bekliyoruz. Bu, elbette El-Kaide'nin olası saldırısı anlamına gelmiyor. Burada özellikle altını çizmek istediğim nokta, güvenilir ve stabil olamayan İnternet’in ülkemiz için son derece riskli ve tehdit içerikli bir yer olmasıdır. Bu nedenle İnternet’in daha fazla kontrol altında tutulması gündeme gelebilir."



Örneğin Facebook gibi sitelere kayıt olmak için kişi, birçok bilgisini hesap oluştururken kullanmak durumunda. Hal böyle olunca İnternet’te kaydı bulunan insanların sayısı artarken, insanların sanal ortamda ne gibi aktivitelere katıldığı da daha etkin bir şekilde izlenebiliyor.



İnternet’in daha fazla kayıt altına alınmasıyla sınırsız özgürlüğün sona ereceğini ifade eden Lessig, İnternet ne kadar kontrol altında tutulursa o denli güvenli bir yer olacağını da sözlerine ekledi.

