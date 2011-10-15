-ABD'de "Hackerazzi Operasyonu" JACKSONVILLE (A.A) - 15.10.2011 - ABD'de aralarında Scarlett Johansson, Mila Kunis ve Christina Aquilera'nın da bulunduğu ünlülerin elektronik posta adreslerine giren bilgisayar korsanı, 10 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı. 35 yaşındaki Christopher Chaney'nin yargılanmasına, kimlik bilgileri hırsızlığı, elektronik posta adreslerine izinsiz giriş ve telefon dinleme dahil olmak üzere 26 ayrı suçlamayla 1 Kasım'da Los Angeles'ta devam edilecek. Florida'nın Jacksonville kentindeki bugünkü duruşmanın ardından bir basın toplantısı düzenleyen Chaney, son derece üzgün olduğunu belirtti. Mahkeme, Chaney'in dava sonuçlanana kadar ailesinin yanında kalmasına ve bilgisayarlarla internetten uzak durmasına karar verdi. Chaney, 11 ay süren "Hackerrazzi" soruşturmasının ardından FBI tarafından Florida'da yakalanmıştı.