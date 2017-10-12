ABD'de "düşük enflasyon endişesiyle" dolar 3.65 liranın altında, Borsa yükseldi (2)

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İstanbul, 12 Ekim (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) tutanaklarında, \"düşük enflasyonun kalıcı olabileceğine ilişkin endişeler\"den söz edilmesinin, \"faiz artışı beklentileri\"ni zayıflatmasıyla, küresel piyasalarda gerileyen dolar 3.65 liranın da altına inerken, Borsa İstanbul Endeksi yüzde 1.18 yükselişle açıldı.

Fed tutanaklarının açıklanmasından önce 3.66 - 3.67 lira aralığında hareket eden dolar günün ilk işlemlerinde 3.6388 liraya kadar geriledikten sonra, 3.64 - 3.65 lira aralığına, euro da, 4.3238 liraya kadar indikten sonra, 4.32 - 4.33 lira aralığına döndü.

Dolar ve eurodaki gerilemeye bağlı olarak, Borsa İstanbul Endeksi yeni güne yüzde 1.18 artışla 105 bin 45 puandan başladı ve kazanımlarını yüzde 1.54\'e kadar taşıyarak 105 bin 410 puana kadar taşıdı.

Fed\'in, finansal kriz sonrası satın aldığı büyük tahvil portföyünü azaltmaya bu ay başlayacağını açıkladığı 19-20 Eylül\'deki toplantısına ilişkin dün akşam açıklanan tutanaklarda, \"bu yılki düşük enflasyonun gelişmelerin etkisinin daha kalıcı olabileceğini yansıtacağına dair endişeler\"den söz edildi ve \"ekonomiyi destekleyici para politikasını kaldırmak için sabırlı olmak gerektiği\" belirtildi.

Tutanaklardaki bu sözler küresel piyasalarda, Fed\'in Aralık ayında faiz artışı yapacağına ilişkin beklentileri zayıflattı.

Zayıf dolar, düşük faiz, güçlü gelişmekte olan borsalar nakaratına devam…

İş Yatırım\'ın günlük piyasa bülteninde, \"Küresel risk iştahındaki düzelme devam ediyor. Enflasyondaki düşüşün geçici olmayabileceğine yönelik endişelerin öne çıktığı FOMC (Fed - Federal Açık piyasa Komitesi) tutanakları sonrası dolar zayıflarken, ABD tahvilleri değer kazandı\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Aralık ayı faiz artış ihtimalinde bir değişiklik yok. Gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahı güçleniyor.

\"Kuzey Kore ve Katalonya jeopolitik şoklarına rağmen MSCI gelişmekte olan hisseler endeksi Ekim başından beri yüzde 3.2 yükselerek ABD ve Avrupa borsalarını 2.0 yüzde puan yendi.

\"Paranın bol, ucuz varlığın kıt olduğu bir konjonktürde gelişmekte olan piyasalara para akışının devam etmesini bekliyoruz.

\"Doların değer kaybetmesi ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul’da yüzde 1.0’e yakın yukarı yönlü açılışa işaret ediyor.

\"ABD Dışişleri Bakanlığı\'ndan bir heyetin vize kriziyle ilgili görüşmeler için önümüzdeki hafta Türkiye\'ye gelmesi Ekim başından beri dünyaya göre 6 yüzde puan geride kalan Türkiye varlıklarını destekliyor.\"