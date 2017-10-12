ABD'de "düşük enflasyon endişesiyle" dolar 3.65 liranın altında, Borsa yükseldi

İstanbul, 12 Ekim (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) tutanaklarında, \"düşük enflasyonun kalıcı olabileceğine ilişkin endişeler\"den söz edilmesinin, \"faiz artışı beklentileri\"ni zayıflatmasıyla, küresel piyasalarda gerileyen dolar 3.65 liranın da altına inerken, Borsa İstanbul Endeksi yüzde 1.18 yükselişle açıldı.

Fed tutanaklarının açıklanmasından önce 3.66 - 3.67 lira aralığında hareket eden dolar günün ilk işlemlerinde 3.6388 liraya kadar geriledikten sonra, 3.64 - 3.65 lira aralığına, euro da, 4.3238 liraya kadar indikten sonra, 4.32 - 4.33 lira aralığına döndü.

Dolar ve eurodaki gerilemeye bağlı olarak, Borsa İstanbul Endeksi yeni güne yüzde 1.18 artışla 105 bin 45 puandan başladı ve kazanımlarını yüzde 1.45\'e kadar taşıyarak 105 bin 320 puana kadar taşıdı.

Fed\'in, finansal kriz sonrası satın aldığı büyük tahvil portföyünü azaltmaya bu ay başlayacağını açıkladığı 19-20 Eylül\'deki toplantısına ilişkin dün akşam açıklanan tutanaklarda, \"bu yılki düşük enflasyonun gelişmelerin etkisinin daha kalıcı olabileceğini yansıtacağına dair endişeler\"den söz edildi ve \"ekonomiyi destekleyici para politikasını kaldırmak için sabırlı olmak gerektiği\" belirtildi.

Tutanaklardaki bu sözler küresel piyasalarda, Fed\'in Aralık ayında faiz artışı yapacağına ilişkin beklentileri zayıflattı.