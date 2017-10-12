ABD'de "düşük enflasyon endişesiyle" dolar 3.65 liranın altında

İstanbul, 12 Ekim (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) tutanaklarında, \"düşük enflasyonun kalıcı olabileceğine ilişkin endişeler\"den söz edilmesinin, \"faiz artışı beklentileri\"ni zayıflatmasıyla, küresel piyasalarda gerileyen dolar 3.65 liranın da altına indi.

Fed tutanaklarının açıklanmasından önce 3.66 - 3.67 lira aralığında hareket eden dolar günün ilk işlemlerinde 3.6388 liraya kadar geriledikten sonra, 3.64 - .365 lira aralığına döndü. Euro da, 4.3238 liraya kadar indikten sonra, 4.32 - 4.33 lira aralığına döndü.

Fed\'in, finansal kriz sonrası satın aldığı büyük tahvil portföyünü azaltmaya bu ay başlayacağını açıkladığı 19-20 Eylül\'deki toplantısına ilişkin dün akşam açıklanan tutanaklarda, \"bu yılki düşük enflasyonun gelişmelerin etkisinin daha kalıcı olabileceğini yansıtacağına dair endişeler\"den söz edildi ve \"ekonomiyi destekleyici para politikasını kaldırmak için sabırlı olmak gerektiği\" belirtildi.

Tutanaklardaki bu sözler küresel piyasalarda, Fed\'in Aralık ayında faiz artışı yapacağına ilişkin beklentileri zayıflattı.