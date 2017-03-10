ABD'de 3 eyalet daha Trump'ın seyahat yasağına karşı dava açtı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın yeniden imzaladığı seyahat yasağına karşı mahkemeye giden Hawaii eyaletine New York, Oregon ve Washington da katıldı.

BirGün'de yer alan habere göre, Hawaii eyaletinin başlattığı davaya Washington Eyalet Başsavcısı Bob Ferguson'un da imza attığı ve ardından da Oregon ile New York eyaletlerinin de bu davaya katıldıkları öğrenildi.

Hawaii eyaleti, Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına seyahat sınırlaması getiren ilk kararnamesini de dava etmişti.

Trump'ın, İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye seyahat etmesine üç ay süreyle yasak getiren ayrıca mülteci kabul programını dört aylığına askıya alan kararnameyi Pazartesi günü imzalamıştı. İlk kararnamede yasaklı ülkeler listesinde bulunan Irak, ikinci kararnamede listeden çıkartılmıştı.

Washington eyaleti Başsavcısı Bob Ferguson, ilk kararnameye göre göreceli değişiklikler yapılarak Trump'ın imzaladığı ikinci kararnamenin de anayasal açıdan sorunlu olduğunu söyledi. İkinci kararnamenin yaratacağı etkinin daralmadığını savunan Ferguson, “Bu tamamen Müslümanlara yönelik bir yasak” diye konuştu. Yeni kararnamenin 16 Mart tarihinde yürürlüğe girmesi, buna karşı açılan davaların da 15 Mart tarihinde görülmesi bekleniyor.

Trump'ın Ocak ayında imzaladığı ilk göç ve seyahat yasağı kararnamesi hem ABD'de içerisinde hem de dünyadan yoğun tepkiyle karşılanmış, kararnameye karşı ülke genelinde çok sayıda dava açılırken, bu davalardan ikisinde Federal Temyiz Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti