ABD'de, 2'si Rus ajanı 4 kişiye 47 suçtan dava

ABD hükümeti, Yahoo'nun en az 500 milyon kullanıcısına ait kişisel bilgilerin siber saldırıyla çalmasından ötürü ikisi Rus istihbarat ajanı olmak üzere dört kişiye dava açtı. ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yahoo'nun 2014'de uğradığı siber saldırı kapsamında ikisi Rus istihbaratından dört kişinin toplamda 47 suçla itham edildiği belirtildi.

Kuzey California Bölge Mahkemesinin yeterli kanıt olduğu gerekçesiyle kabul ettiği davadaki suçlamaların arasında dolandırıcılık, ticari casusluk, kimlik ve ticaret sırları hırsızlığı gibi illegal faaliyetler yer aldı.

Açıklamaya göre, Rus vatandaşları Dmitry Aleksandrovich Dokuchaev, Igor Anatolyevich Sushchin ve Alexsey Alexseyevich Belan ile Kazakistan ve Kanada vatandaşı Karim Baratov, Yahoo'nun sistemine izinsiz girmek suretiyle en az 500 milyon kullanıcıya ait kişisel bilgileri çaldı.

Sanıkların, ayrıca Yahoo'dan edindiği kişisel bilgileri, diğer elektronik posta sunucularındaki hesaplara erişmek için kullandığı bildirildi.

Dokuchaev ve Sushchin'in Rusya Federal Güvenlik Servisi için çalıştığı iddia edilen açıklamada, ikilinin siber korsanları yönettiği, ücret ödediği ve koruduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, ABD'nin daha önce iki kez soruşturmaya aldığı ve Kasım 2013'te FBI'ın En Çok Aranan Siber Suçlular listesine eklediği Belan ise Haziran 2016'da bir Avrupa ülkesinde tutuklanmasına rağmen Rusya'ya kaçmayı başardı.

Öte yandan Kanada ve Kazakistan vatandaşı Karimov'un dün Kanada'da tutuklandığı kaydedildi.