ABD'de 2017'de bine yakın kişi polis kurşunuyla öldü

Washington Post gazetesinin yayımladığı rapora göre, ABD’de 2017 yılında 987 kişi polis kurşunuyla hayatını kaybetti. Açıklanan sayılar, 2017 yılında polis kurşunuyla ölenlerin sayısında artış olduğunu gösteriyor.

Washington Post gazetesi son üç yıldır kendi istatistikleri, resmi açıklamalar ve sosyal medyada yer alan vakalardan topladığı verileri yayımlıyor. Buna göre 2017 yılında polis kurşunuyla hayatını kaybedenlere, 2016 yılına göre 24 kişi daha eklenmiş oldu.

2015 yılında ise polis kurşunuyla ölenlerin sayısının 995 olduğu bilgisi verildi.

2017 yılında polisin ateş açması sonucu silahsız 68 kişinin öldüğü, bu sayının 2015 yılına göre azalmış ancak 2016 yılına göre de artmış olduğuna yer verildi.

Ölenlerin yüzde 22’si Afro-Amerikalı

Washington Post'un raporuna göre, polis kurşunuyla öldürülenlerin yüzde 22'sini siyahlar oluşturuyor. Bu kişilerin 19'unun silahsız kişiler olduğuna dikkat çekiliyor.

Polis kurşunuyla hayatını kaybeden siyahilerin sayısının 2016'ya kıyasla iki ölüm vakasıyla arttığı belirtilirken, 2015 yılına kıyasla ise keskin şekilde azaldığı da verilen bilgiler arasında yer alıyor.

2015 yılında 35 silahsız siyahın polis kuşunuyla öldürüldüğüne dikkat çekildi.

Washington Post gazetesine konuya ilişkin açıklama yapan polis uzmanı Chuck Wexler, kamuda oluşan büyük bilinç sayesinde polis yetkililerinin operasyonlarında silahsız kişilere karşı daha dikkatli olmalarını sağladıklarına yol açtığına dikkat çekti.

ABD'de siyah vatandaşların polis kurşunlarına hedef olması büyük bir protesto dalgasına yol açmış, birçok eyalette ırkçılık karşıtı protestolar düzenlenmişti. (hiper link)

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın verilerine göre 2017 yılında 46 güvenlik memuru görev sırasında hayatını kaybetti.

DW/AFP,GA/GY

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