ABD'de 2. Snowden vakası: Bir NSA çalışanı ağustos ayında gizlice tutuklanmış

Edward Snowden’la aynı firmada NSA için çalışan bir kişinin, istihbarat kurumunun yabancı hükümetlere ait sistemleri hacklemek için kullandığı kaynak kodları çaldığı iddiasıyla ağustos ayında gizlice tutuklandığı belirlendi.



Sputnik News’un New York Times’a dayandırdığı habere göre, olay ‘2. Snowden vakası’ olarak yorumlanırken, ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nın (NSA) en önemli siber operasyonlarını yürüten Booz Allen Hamilton şirketinde çalışan 51 yaşındaki Harold Thomas Martin’in kamu malında hırsızlık suçlamasından 10 yıl, gizli belgeleri izinsiz almak suçlamasından ise 1 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.



​Martin’in 2014 yılında çaldığı belgelerin ‘ulusal güvenlik için yüksek öneme sahip’ olduğuna inanıldığını ifade eden bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu belgeler, ulusal güvenlik problemleri için kritik olan hassas hükümet kaynakları, metotları ve yetenekleri kullanılarak üretildi. Belgelerin ortaya çıkması, bu hassas kaynakları, metotları ve yetenekleri ifşa edebilir” dendi.

​The Baltimore Sun’da yer alan haberde, 27 Ağustos’ta Martin’e ait evde, 2 kulübede ve araçta arama yapan dedektiflerin 2014 tarihli hassas belgelere dair hem basılı kopyalara hem de dijital depolama sistemlerine ulaştığı belirtildi. Gözaltına alınan Martin’le ilgili iddiaların bugün açıklandığı ifade edildi.

'Ülkesine ihanet ettiğine dair kanıt yok'

NSA için çalışan Martin’in ülkesine ihanet ettiğine dair herhangi bir kanıt olmadığını savunan avukatı James Wyda, “Şimdiye kadar bildiğimiz tek şey, Hal Martin’in ailesini ve ülkesini sevdiği, onurlu bir şekilde ABD Donanması’nda ülkesine hizmet ettiği” dedi.

​İlk olarak, 26 Ağustos’ta Baltimore Bölge Mahkemesi’nde duruşmaya çıktığı belirtilen Martin, son 3 yılda NSA’dan çok gizli bilgilerin çalındığı ikinci olay oldu. ABD’nin dünya çapındaki gizli izleme faaliyetlerini ortaya çıkaran eski Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) yetkilisi Edward Snowden da Martin’in tutuklanması haberini kişisel Twitter hesabından paylaştı.