ABD'de 18 eyalet başsavcısı Trump yönetimine dava açtı

Nafiz Albayrak / New York, 27 Haziran (DHA) - ABD\"de 18 eyalet başsavcısı, ülkeye kaçak olarak gelen göçmen ailelerin sınırda zorla çocuklarından ayrılmalarına yol açan \"sıfır hoşgörü\" uygulaması ile bir insanlık dramına yol açan Başkan Donald Trump yönetimine dava açtı.

ABD Başkanı Donald Trump\"ın, ülkeye kaçak yollarla giren ve \"iltica başvurusu\" yapmaya çalışan aileleri çocuklarından ayırmak için uyguladığı \"sıfır hoşgörü\" politikası, uluslararası toplumun yanı sıra Amerikalılar tarafından giderek artan tepkilere yol açtı. ABD\"nin değişik eyaletleri, Trump yönetimine karşı art arda gelen davalar açmaya başladı.

Washington DC Bölge Mahkemesi\"nde California, Delaware, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, Kuzey Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia ve Washington eyaleti ve başkent Washington DC Başsavcıları tarafından açılan davada, Trump yönetiminin aralarında bebeklerin de bulunduğu çocukları ailelerinden zorla ayırma uygulamasının \"insanlık dışı\" ve \"ABD anayasasına aykırı\" olduğu vurgulandı.

Öte yandan, Amerikan Sivil Birliği\"nin açtığı bir dava üzerine California eyaletine bağlı San Diego kentinde görevli Federal Bölge Yargıcı Dana Sabraw, çocukların ailelerinden zorla ayrılmalarına yasak getirdi ve ailelerinden kopartılan çocukların bir an önce ailelerine teslim edilmeleri kararı aldı.

Trump yönetiminin \"sıfır hoşgörü\" politikasını kamuoyu ile paylaşan ABD Adalet Bakanı Jeff Session, Los Angeles\"ta bir konferansta yaptığı konuşma öncesinde protestolarla karşılaştı. Trump yönetimini, çocukları ailelerinden ayırarak, \"iltica başvurusundan vazgeçin, yoksa çocuklarınızı bir daha göremezsiniz\" diyerek aralarında bebeklerin de bulunduğu çocukları rehin aldığını savunan protestocular, aileleri bir arada tutmanın anayasal güvence altında olduğunu, bunun tersini yapmanın da anayasaya karşı suç işlemek olduğunu vurguladı. Aralarında rahip ve rahibelerin de bulunduğu çok sayıda protestocu polis tarafından gözaltına alındı.

New York Valisi Andrew Cuomo da gazetecilere yaptığı açıklamada Başkan Trump\"ın çocukları ailelerinden ayırarak ABD anayasasının yanı sıra, eşit koruma ve İdari Usül Yasası\"nı ihlal ettiğini söyledi.

Amerikan medyasndaki haberlere göre, ABD\"ye kaçak yollardan girerken tutuklanan ailelerinden kopartılan çocukların sayısı 12 bine yaklaştı.

Toplama merkezlerinde çadırlarda yada kafesler içinde tutulan çocukların ses ve görüntü kayıtlarının medyaya yansıması üzerine Amerikan kamuoyu tarafından da tepkiyle karşılanan uygulama ile ilgili olarak Başkan Trump, \"sıfır hoşgörü\" politikası ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, \"ABD\"yi göçmen kampı haline getirmeyeceğim. Bu insanlar bir yerlerde soyguncu ya da katil olabilir. Biz güvenli bir ülke istiyoruz ve bu sınırlarda başlar\" diye konuştu.