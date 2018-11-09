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Dünya

ABD'de 12 kişiyi öldüren saldırgan, eski asker çıktı

  Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 8 KASIM (DHA) - ABD’nin California eyaletinde yer alan Thousand Oak bölgesinde bir barda düzenlediği silahlı saldırıda biri polis memuru olmak üzere 12 kişiyi öldüren saldırganın kimliği belli oldu

09 Kasım 2018 00:45

 

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 8 KASIM (DHA) - ABD’nin California eyaletinde yer alan Thousand Oak bölgesinde bir barda düzenlediği silahlı saldırıda biri polis memuru olmak üzere 12 kişiyi öldüren saldırganın kimliği belli oldu. Polis, eski bir deniz piyadesi olan 28 yaşındaki Ian David Long\'un, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra intihar ettiğini açıkladı.

Glock marka 45 kalibrelik silah kullandığı belirlenen Long\'un, namludaki ile birlikte 11 mermi kapasitesine sahip silahın namlusuna ek yaparak mermi alma kapasitesini artırdığı da belirlendi.

Borderline Bar’da en az 200 kişinin öldüğü sırada ölüm saçan Long, Savunma Bakanlığı kayıtlarına göre, Ağustos 2008 ile Mart 2013 arasında ABD donammasında aktif olarak görev yaptı.

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