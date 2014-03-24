ABD'de 100'den fazla kayıp



ABD'nin kuzeybatısındaki Washington Eyaleti'ne bağlı Snohomish bölgesinde afetle mücadele yetkilileri, cumartesi günü meydana gelen toprak kaymasında ölü sayısının 8'e çıktığını açıkladı. Heyelan nedeniyle 100'den fazla kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Daha önce yapılan açıklamada kayıp sayısının 18 olduğu ifade edilmişti.

Yetkililer, yaklaşık 35 evin de heyelandan zarar gördüğünü kaydetti. Haftalarca süren şiddetli yağış sonrası cumartesi günü Snohomish bölgesinde meydana gelen heyelanda Stillaguamish nehri kenarında yer alan bir mahalle tamamen göçük altında kalmıştı.

Kayıp kişilerin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Ancak göçük tehlikesinin devam etmesi nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

Bölgedeki itfaiye şefi Travis Hots, yaptığı açıklamada, toprağın istikrarsız olduğunu ve rüzgâr tarafından sürüklenen kuma benzediğini, bunun da görevlilerin çalışmasını zorlaştırdığını belirtti. Travis, kayıplar arasında dört aylık bir bebek ve büyükannesinin de bulunduğunu söyledi.