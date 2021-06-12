Abdallar’ın kurduğu Doğuş Partisi Genel Başkanı Mehmet Karalar: Seçim günü yaşıyoruz, seçimden sonra ölüyoruz

Abdallar'ın kurduğu Doğuş Partisi'nin genel başkanı Mehmet Karalar, pandemiden olumsuz yönde etkilendiklerini belirterek temsil edilemediklerini söyledi. Karalar, "Biz ne yaşarız, ne yaşamayız. Seçim günü yaşıyoruz, seçimden sonra ölüyoruz” diyerek sitem etti.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Doğuş Partisi Genel Başkanı Karalar, Abdallar’ı “Özü Türkmen'dir. Davul ve zurna çalarak geçimini sağlayan bir topluluğuz. Aleviyiz. 81 ilde varız. Çoğunluk Kırşehir, Kırıkkale, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Yozgat ve Sivas'tadır. Nüfusumuz üç milyon” diyerek açıkladı. Karalar, “Aşiretimiz yoksuldur. Söz hakkımız yok. Romanlara verilen söz hakkı, bizde yok. Her kesimde milletvekili var. Bizim sesimizi duyuracak kimsemiz yok” diye konuştu.

"Aşiretimizin evlerinde oturulacak yer yok, ekmek bulamıyorlar, yine de 'Açız, devlete karşı geldik' demediler"

Karalar, Doğuş Partisi’nin amblemindeki birbirine bakan iki keklik sembolünü de şöyle açıkladı:

“Keklik ‘masum’ demektir. Biz de masumuz. Aşiretimizde keklikle uğraşanlar çoktur. Kekliği insanlarımızın zararsız olduğunu göstermek için koyduk. Hiçbir zaman toplumda “Biz de varız” diyemedik. 21 ili gezdim. Aşiretimizin evlerinde oturulacak yer yok. Ekmek bulamıyorlar. Yine de “Açız, devlete karşı geldik” demediler.

"Kimse bizi kaale almadı"

81 İl Davulcu Aşiretler Derneği’nden bahseden Karalar, şöyle konuştu:

“Domlar ve Romanlar var. Biz de göçüyoruz, Romanlar da. Onlar Hindistan'dan geldi, biz Horasan'dan. Moğollardan beri buradayız. Bizler hep alt sırada kaldık. Romanların milletvekilleri var, bakan danışmanları var. Bizden bir devlet memuru yok. Kimse bizi kaale almadı. Doğru dürüst üst düzeyde okuyanımız yok. Bir iki uzman çavuş var. Öğretmenimiz yok. Yüzde 85'i ilkokul mezunu.

Abdal halkının sesi duyulsun diye. Bizim de var olduğumuzu Türkiye görsün. Mesela düğünler yasaklandı. Aşiretimizin çoğu düğünlerde müzisyenlik yaparak geçimini sağlıyor. Evine ekmek götüremiyorlar. Bir milletvekili demedi ki bu aşiretler ne olacak? Birçok partiyle diyaloğa geçtik, dikkate almadılar bizi. Biz dedik ki kendi sesimizi kendimiz duyuralım. En azından gençlerimizi eğitelim.”

“Seçim günü yaşıyoruz, seçimden sonra ölüyoruz”

Pandemi nedeniyle getirilen yasakların kendilerini olumsuz yönde etkilediğini anlatan Karalar, “Çok etkiledi. Aşiret tamamen bitti. Hibe dağıtılırken aşiretimiz yazılmadı. Sisteme giremedik. Ayda bin TL vereceklerdi. Aşiretimizin yüzde 80'i almadı. Biz ne yaşarız, ne yaşamayız. Seçim günü yaşıyoruz, seçimden sonra ölüyoruz” dedi.

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