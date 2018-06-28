ABD Yüksek Mahkemesi'nde emeklilik karari 

Haber: Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,(DHA)

ABD’de en yüksek yargı merci olan Yüksek Mahkeme üyelerinden Yargıç Anthony Kennedy(82), 31 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere emekliye ayrılacağını duyurdu. Kennedy\'nin emekliliğinin ardından toplam 9 üyeli Yüksek Mahkeme’ye atanacak yargıcı ABD Başkanı Donald Trump seçecek. Trump’ın genç ve muhafazakar bir yargıcı Yüksek Mahkeme üyesi olarak ataması bekleniyor. Ailesiyle birlikte daha fazla vakit geçirebilmek için emekliliğe hazırlanan Yargıç Kennedy, muhafazakar olmasına karşın, eşcinsel evlilik, kürtaja erişim ve pozitif ayrmcılık gibi konularda liberal yargçların yanında yer aldı. Ronald Reagan’ın başkanlık yaptığı dönemde, 1988 yılında Yüksek Mahkeme üyeiliğine seçilen 81 yaşındaki Kennedy, 30 yıldır bu görevde bulunuyor. ABD yasalarına göre Yüksek Mahkeme üyeliğine seçilen yargıçlar yaşam boyu bu görevde kalabiliyor.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Trump’ın yeni atayacağı yargıcın ise çok daha muhafazakar bir kişi olacağı, böylelikle ülkede ‘hukukun üstünlüğü’ ilkesini koruyan ve kollayan Yüksek Mahkeme’nin de daha muhafazakar bir çizgiye çekileceği belirtiliyor. Trump’ın, Kennedy’nin yerine aday göstereceği yargıcın ABD Senatosu tarafından da onay alması gerekiyor.

Öte yandan, Kennedy’in emeklilik kararını Beyaz Saray’da kendisinden dinleyen Başkan Trump, en kısa sürede Yargıç Kennedy’in yerine bir aday göstereceğini söyledi. Değer biçilmez hizmeti için Kennedy’e teşekkür eden Trump, başkanlık yarışı sırasında, politik tecrübesi olmadığı için Yüksek Mahkeme için 25 yerine 20 adaylık bir liste hazırladığını, daha sonra 5 isim daha eklediğini söyledi. Trump, \"Listeden biri olacak, yetenekli, yüksek eğitimli, zeki biri olacak diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Trump\'ın konuşması

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