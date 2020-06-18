ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın "Keyfi ve kaprisli" teklifini reddetti

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ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın ülkeye çocuk olarak getirilen belgesiz göçmenlerin sınır dışı edilme korkusu olmadan ABD'de yaşamasını ve çalışmasını mümkün kılan Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA) programını sonlandırma teklifini reddetti. Mahkemenin kararına tepki gösteren Trump, "Siz de Yüksek Mahkeme'nin benden hoşlanmadığı hissine kapılıyor musunuz?" şeklinde tweet attı.

Guardian'ın haberine göre, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) savaşan doktorlar da dahil olmak üzere 650 binden fazla insanın yararlandığı program kısa adıyla DACA olarak biliniyor. DACA, ABD'de yasal göçmenlik statüsü olmadan yetiştirilen ve 'Hayalperestler' olarak bilinen gençlere iyi yıllık yenilenebilir oturum izni alma fırsatı veriyordu ancak vatandaşlık hakkı tanımıyordu.

ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı John Roberts, Trump yönetiminin programı sonlandırma kararının "keyfi ve kaprisli" olduğunu savunurken, 4'e 5 çoğunluk kararıyla programın iptal edilmediğini duyurdu.

Trump, Yüksek Mahkeme'nin kararına Twitter hesabından tepki gösterirken, "Siz de Yüksek Mahkeme'nin benden hoşlanmadığı hissine kapılıyor musunuz?" diye tweet attı.

Trump yönetiminin programı bitirmeye çalışırken uygun prosedürü izleyip izlemediğine ilişkin olan karar, programı sonlandırma ihtimaline de açık kapı bırakıyor. Ancak Kasım seçimlerinden önce Trump yönetiminin bu konuda adım atması beklenmiyor.

DACA nedir?

ABD'de kısaca DACA olarak tanımlanan, Çocuk Göçmenlere İstisnai Muamele düzenlemesi, söz konusu göçmenlerin sınır dışı edilmesini önlüyor ve hem eğitim alma, hem de çalışma hakkı tanıyor.

2012 yılında eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından yürürlüğe konan programın yaklaşık 800 bin göçmenin ABD'de kalmasını sağladığı belirtiliyor.

DACA programına dahil olabilmeleri için, 30 yaş altındaki göçmenlerin İç Güvenlik Bakanlığı'na başvuruda bulunması gerekiyor.

Başvuruyu yapan kişilerin geçmişi FBI tarafından inceleniyor ve sabıkalarının temiz olması şartı aranıyor.

Programa kabul edilen göçmenler hakkında, ABD hükümeti iki yıl boyunca herhangi bir sınır dışı etme işlemi başlatmama taahhüdü veriyor.

DACA'ya başvuranların büyük kısmı Meksikalı ya da diğer Latin Amerika ülkelerinden.