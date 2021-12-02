ABD Yüksek Mahkemesi'nden kürtaj hakkını kısıtlayabilecek sinyal

Yüksek Mahkeme’nin nihai kararının Haziran 2022’den önce açıklanmayacağı öğrenildi.

Mahkemenin Mississippi’deki yasağı korumasının, 'ABD anayasasının bir kadının hamileliğini sonlandırma kararını devlet kısıtlamasından koruduğunu belirten ve ülkede kadınların kürtaj haklarını, fetüsün kendi başına hayatta kalabileceği 24’üncü haftaya kadar garanti altına alan' 1973 tarihli Roe v. Wade kararının pratikte iptal edilmesi anlamına geleceği değerlendirildi.

Görüşülen dosyada eyalet, Roe v. Wade kararında, fetüsün kendi başına hayatta kalabileceğinin belirtildiği 24’üncü hafta sınırının keyfi bir sınır olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını iddia ediyor.