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Dünya

ABD: YPG'yi desteklemeye devam edeceğiz, bunu Türkiye ile de konuşuyoruz

"Beşşar Esad'ı meşru bir lider olarak görmüyoruz"

09 Eylül 2016 14:22

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, ABD'nin, YPG ile ilgili pozisyonunu koruduğunu, bununla birlikte Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Ankara'nın attığı adımlara destek verdiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin kendi sınırlarını güvenli hale getirmek için başlattığı saldırıları destekliyoruz" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Toner, günlük basın toplantısında Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları ve siyasi geçiş süreci ile ilgili soruları cevaplandırdı.

Toner, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Suriye'deki geçiş sürecinde Esed'in iktidarda kaldığı bir durumu kabul etmeyecekleri" yönündeki açıklamasının sorulması üzerine ABD'nin Beşşar Esad'ı meşru bir lider olarak görmediğini belirtti.

Suriye'nin geleceğine Suriyelilerin karar vereceğini vurgulayan Toner, bu sebeple Cenevre'deki müzakere sürecinin önemli olduğunu ve burada taraflar arasındaki görüşmelerde siyasi geçiş süreciyle ilgili konuların masaya yatırılmasını beklediklerini ifade etti.

Toner, şöyle konuştu:

Sözcü Toner, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın Londra'da yaptığı "Rakka operasyonunu PYD'nin suistimal etmesine izin verilmemeli" şeklindeki açıklamalarına dair değerlendirmelerde de bulundu.

Kuzey Suriye'de DAEŞ'e karşı savaşan Kürt grupları desteklediklerini vurgulayan Toner, "Onları desteklemeye devam edeceğiz ve bu konuyu Türkiye ile düzenli olarak konuşuyoruz." dedi.

ABD'nin, PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD ile ilgili pozisyonunu koruduğunu ima eden Toner, bununla Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Ankara'nın attığı adımlara destek verdiklerini vurgulayarak, "Türkiye'nin kendi sınırlarını güvenli hale getirmek için başlattığı saldırıları destekliyoruz." dedi.

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