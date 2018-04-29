ABD, YPG’ye verilen silahların kaydını Türkiye’yle paylaşacak

ABD liderliğindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadele koalisyonunun Sözcüsü Albay Ryan Dillon, ABD'nin Suriye'de Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) verilecek olan silahların kaydının veri tabanında tutulacağını ve bu ayrıntıların Türkiye ile paylaşılacağını açıkladı.

Dillon, "Ne tür (silahlar) verdiğimiz konusunda Türkiye'ye şeffaf davranıyoruz... SDG'ye verdiğimiz silahların tamamının hesabını tutuyoruz" dedi.

YPG'ye gönderilecek silahlar arasında ağır makinalı tüfekler, zırhlı araçlar ve buldozerler de yer alıyor.

Türkiye ise bu kararı sert bir dille eleştirmiş ve bu "destek politikasının dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayacağını" söylemişti. Türkiye, PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG'yi terör örgütü olarak nitelendiriyor.

Dillon, verilecek olan tüm silahların seri numaralarının kayıt altında tutulacağını da sözlerine ekledi.

Sözcü, "Bu bilgileri veri tabanımızda tutacağız ve sağladığımız silahlardan endişe duyan (Suriye'nin) kuzeyindeki müttefiklerimizle bu bilgileri paylaşacağız" diye konuştu.

İçinde Arap savaşçıların da bulunduğu SDG'nin omurgasını YPG oluşturuyor.

ABD, SGD'ye gerek havadan gerekse de elit birlikleri ile karadan destek veriyor.