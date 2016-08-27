ABD YPG'ye silah ve istihbarat desteğini kesti mi?

ABD'nin, PKK'nın Suriye uzantısı YPG’ye hem Fırat’ın doğusuna çekilme talimatı verdiği hem de silah ve istihbarat desteğini kestiği öne sürüldü.

İsrail istihbaratına yakınlığıyla bilinen “Debkafile” internet sitesinin haberine göre; ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın “Fırat'ın doğusuna çekilin” mesajının ardından, ABD'nin Suriye ve Irak güçlerine komuta eden General Stephen Townsend, YPG'lileri eğiten askerlerine üslerine dönme ve desteği kesme talimatı verdi.

Site ayrıca YPG'ye silah desteği ile paylaşılan istihbaratın da durdurulduğunu öne sürdü. PYD lideri Salih Müslim'e ‘Fırat'ın doğusuna çekilme tamamlandığı zaman destek yeniden başlayacak' mesajı iletildi.

YPG içinden bazı isimlerin Türk askerine direnmek için Fırat'ın batısında kalma kararı aldığı iddia edildi. Musul operasyonuna katılmak için ABD tarafından eğitilen bazı Kürt askerlerin de isyan ettiği ileri sürülüyor.