T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD YPG'ye silah sevkiyatına başladı

ABD Savunma Bakanlığı, Rakka harekatına katılması planlanan Suriye'deki Kürt güçlerine silah sevk edilmeye başlandığını duyurdu.

31 Mayıs 2017 11:39

ABD, IŞİD ile karşı başlatılması planlanan Rakka harekatına katılacak olan Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı Kürt güçlerine silah sevkiyatına başladı. Pentagon'dan yapılan açıklamada, YPG'li Kürtlere küçük silah, mühimmat ve araç sevkiyatı yapıldığı belirtildi. Pentagon sözcüsü, Kürt gruplarına verilen silahlar arasında AK-47 tipi tüfek ve küçük çaplı makineli tüfeklerin de bulunduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayı başında YPG'ye silah gönderilmesine onay vermiş ve bu karar Türkiye'nin tepkisine neden olmuştu. Washington yönetimi, YPG'yi IŞİD ile mücadelenin etkili bir müttefiki olarak görürken Türkiye, YPG'yi PKK ile olan sıkı bağlantıları nedeniyle terör örgütü olarak değerlendiriyor. Türkiye YPG'ye verilen silahların PKK'nın eline geçmesinden endişe ediyor.

Suriye'de IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, Trump yönetiminin Suriyeli Kürtlere göndereceği ağır silahların geri alınmayacağını ancak nerede ve nasıl kullanılacaklarının "dikkatle izleneceğini" belirtmişti. Dorrian, "her bir silahın" kayıt altına alınacağını ve sadece IŞİD'e karşı kullanılacaklarına dair güvencenin de ABD tarafından verileceğini söylemişti.

Hedef Rakka

ABD'nin desteğindeki silahlı Suriyeli güçlerin IŞİD'in Suriye'nin kuzeyindeki kalesi sayılan Rakka'ya doğru ilerlediği bildirildi. Elit Suriye Güçleri olarak adlandırılan grubun sözcüsü Muhammed Halit Şakir, Rakka yakınlarındaki El Mişleb'e 400 metre mesafeye kadar yaklaşıldığını açıkladı.

Şakir, birliklerinin Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı olmayıp uluslararası koalisyon bünyesinde harekâta katıldığını ve Rakka operasyonunu muhalif koalisyonla koordine ettiklerini belirtti. Koalisyon desteğindeki YPG'nin Rakka'yı geri alma operasyonunu geçen yılın kasım ayında başlatmış, ancak kente girmeyi şimdiye kadar başaramamıştı.

Rakka'ya kuzeyden üç kilometre kadar yaklaşan YPG güçlerinin batıda ise kentin 25 kilometre kadar uzağında oldukları açıklanmıştı.

DW/AFP/AG/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Savunma Bakanlığı RakkaSuriye KürtIŞİDRakkaSuriye Demokratik GüçleriKürtYPG KürtlereAK-47Başkanı Donald TrumpYPGTürkiyeYPG IŞİDTürkiye YPG PKKPKKAlbay John Dorrian TrumpSuriyeli KürtlereABDRakka ABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24