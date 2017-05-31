ABD YPG'ye silah sevkiyatına başladı

ABD, IŞİD ile karşı başlatılması planlanan Rakka harekatına katılacak olan Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı Kürt güçlerine silah sevkiyatına başladı. Pentagon'dan yapılan açıklamada, YPG'li Kürtlere küçük silah, mühimmat ve araç sevkiyatı yapıldığı belirtildi. Pentagon sözcüsü, Kürt gruplarına verilen silahlar arasında AK-47 tipi tüfek ve küçük çaplı makineli tüfeklerin de bulunduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayı başında YPG'ye silah gönderilmesine onay vermiş ve bu karar Türkiye'nin tepkisine neden olmuştu. Washington yönetimi, YPG'yi IŞİD ile mücadelenin etkili bir müttefiki olarak görürken Türkiye, YPG'yi PKK ile olan sıkı bağlantıları nedeniyle terör örgütü olarak değerlendiriyor. Türkiye YPG'ye verilen silahların PKK'nın eline geçmesinden endişe ediyor.

Suriye'de IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, Trump yönetiminin Suriyeli Kürtlere göndereceği ağır silahların geri alınmayacağını ancak nerede ve nasıl kullanılacaklarının "dikkatle izleneceğini" belirtmişti. Dorrian, "her bir silahın" kayıt altına alınacağını ve sadece IŞİD'e karşı kullanılacaklarına dair güvencenin de ABD tarafından verileceğini söylemişti.

Hedef Rakka

ABD'nin desteğindeki silahlı Suriyeli güçlerin IŞİD'in Suriye'nin kuzeyindeki kalesi sayılan Rakka'ya doğru ilerlediği bildirildi. Elit Suriye Güçleri olarak adlandırılan grubun sözcüsü Muhammed Halit Şakir, Rakka yakınlarındaki El Mişleb'e 400 metre mesafeye kadar yaklaşıldığını açıkladı.

Şakir, birliklerinin Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı olmayıp uluslararası koalisyon bünyesinde harekâta katıldığını ve Rakka operasyonunu muhalif koalisyonla koordine ettiklerini belirtti. Koalisyon desteğindeki YPG'nin Rakka'yı geri alma operasyonunu geçen yılın kasım ayında başlatmış, ancak kente girmeyi şimdiye kadar başaramamıştı.

Rakka'ya kuzeyden üç kilometre kadar yaklaşan YPG güçlerinin batıda ise kentin 25 kilometre kadar uzağında oldukları açıklanmıştı.

DW/AFP/AG/HS

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