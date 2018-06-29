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Dünya

ABD yönetiminin göçmen politikasını protesto eden ünlü aktris Susan Sarandon gözaltında

Washington polisi, gözaltına alınan 575 kişinin "yasa dışı gösteri düzenlemek" ile suçlandığını açıkladı

29 Haziran 2018 22:11

ABD'nin başkenti Washington'ta Senato binası önünde göçmenlere destek için yapılan oturma eylemine katılan ünlü aktris Susan Sarandon gözaltına alındığını duyurdu.  Eylemde Sarandon ile birlikte gözaltına alınan 574 kadının daha gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Demokrat kongre üyesi Pramile Jayapal da bulunuyor

Susan Sarandon hakkındaki gözaltı kararını Twitter hesabından duyurdu.

Sarandon mesajında "Gözaltına alındım. Güçlü kalın. Mücadeleye devam. #Kadınlarbaşkaldırın" dedi.

 

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