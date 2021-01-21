ABD, yoksul ülkelere Koronavirüs aşısı temini için oluşturulan Covax programına katılmak istiyor

WHO Başkanı Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Joe Biden'ın selefi Donald Trump'ın kararını geri almasını ve ABD'nin örgüte dönmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Ghebreyesus, "Dünya Sağlık Örgütü için güzel bir gün. Küresel sağlık açısından iyi bir gün" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de memnuniyetini ifade eden açıklamasında ABD Başkanı Joe Biden'ın kararının, koronavirüsle küresel mücadelenin koordinasyonu açısından hayati önemde bir değişiklik olduğunu belirtti.