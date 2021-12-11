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Dünya

ABD'yi kasırgalar vurdu: Kentucky'de en az 50 ölü

Arkansas eyaletinde de en az 2 can kaybı yaşandığı bildirildi

11 Aralık 2021 13:14

T24 Dış Haberler

ABD'de Kentucky Valisi Andy Beshear, Kentucky ve çevre eyaletlerde meydana gelen kasırganın "en az 50 kişiyi öldürmüş olabileceğini" ifade etti. 

ABD'nin Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee eyaletlerinde cuma akşamı ve cumartesi sabahı en az 24 kasırga görüldü. Arkansas'ta da en az iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

The Washington Post'un aktardığına göre yerel bir televizyon kanalına konuşan Beshear, sayının bundan çok daha fazla olabileceğini de söyledi. 

Beshear, Mayfield kasabasının "tarihte bir kasırga tarafından en çok hasar gören kasaba kadar hasar gördüğünü" ifade etti. Mayfield sakinlerine temiz su sağlanması için bölgeye su tankerleri gönderileceği belirtildi.

Vali, Mayfield'da bir fabrikanın çatısının çöktüğünü ve bunun yüksek ihtimalle toplu can kaybına da sebep olduğunu belirtti.

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