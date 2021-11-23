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Dünya

ABD'yi ikiye bölen davada aklanan Kyle Rittenhouse, Fox News'a konuştu: Olayın ırkla bir ilgisi yoktu

Irkçılık karşıtı eylemlerde iki kişiyi vurarak öldüren Kyle Rittenhouse'un aklanması ABD'de tepki çekmişti

23 Kasım 2021 11:56

ABD’yi ikiye bölen davada suçlamalardan aklanan Kyle Rittenhouse, ırkçılık karşıtı protestolarda iki kişiyi  vurarak öldürmesinin “ırkla bir ilgisi olmadığını” söyledi.

18 yaşındaki Kyle Rittenhouse, 25 Ağustos 2020’de ABD’nin Wisconsin eyaletinin Kenosha şehrinde ırkçılık karşıtı protestolar sırasında iki kişiyi vurarak öldürmüş, bir kişiyi de yaralamıştı.

Rittenhouse, mahkemede suçlamalardan aklanırken davanın sonucu ABD’yi ikiye böldü.

Fox News kanalına konuşan Rittenhouse, olayın ırkla bir ilgisi olmadığını, kendisinin de Siyah Yaşamlar Değerlidir (Black Lives Matter) hareketinin bir destekçisi olduğunu söyledi.

Rittenhouse “Barışçıl protestoyu destekliyorum, bir şeylerin değişmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

Rittenhouse, geçen yıl gerçeklenen eylemlerde dükkanları kundaklayanların, ırkçılık karşıtı hareketten faydalanan fırsatçılar olduğunu savundu.

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