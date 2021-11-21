ABD'yi ikiye bölen dava: Irkçılık karşıtı protestolarda iki kişiyi vurarak öldüren Rittenhouse'un suçsuz bulunması tepki çekiyor

ABD'de jürinin geçen sene ırkçılık karşıtı protestolarda iki kişiyi vurarak bir kişiyi yaralayan Kyle Rittenhouse'u suçsuz bulmasına yönelik protestolar gerçekleşiyor. "Adalet yok" diyerek sokağa çıkan protestocuların yanı sıra bir grup da Rittenhouse'un aklanmasıyla adaletin yerini bulduğunu belirtiyor.

Rittenhouse, 2020'nin Ağustos ayında bir beyaz polis memurunun, siyah Jacob Blake'i sırtından vurmasının ardından Kenosha'da başlayan protestolarda kendilerini 'milis' olarak tanımlayan bir grupla sokağa çıkmıştı. Rittenhouse, bir saldırı silahı ile protestolara katılan 36 yaşındaki Joseph Rosenbaum ve 26 yaşındaki Anthony Huber'i öldürdü; 27 yaşındaki Gaige Grosskreutz'u da yaraladı.

'Kendini savunmak için' protestocuları öldürdüğünü söyleyen Rittenhouse aklanırken, ABD'de yargı sistemin, beyazlara ve azınlıklara eşit davranmadığı tartışmaları alevlendi.

ABD'nin pek çok şehrinde, Rittenhouse'un serbest bırakılmasına ilişkin protestolar düzenlendi.

New York'un Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Vekili Alexandria Ocasio-Cortez, Rittenhouse'un aklanmasını kınarken, beraat kararı bazı muhafazakar çevrelerde memnuniyetle karşılandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump da "Bu meşru müdafaa değilse, ne peki" açıklamasıyla beraat kararını savundu.

ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere, siyasetçiler ve Rittenhouse'un öldürdüğü kişilerin aileleri ise şiddetten kaçınılması ve protestoların barışçıl olması çağrısı yaptı.