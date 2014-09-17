ABD yeniden uzaya açılıyor

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, üç yıllık aradan sonra, yeniden uzaya insanlı uçuş

gerçekleştirme kararı aldı.

NASA, Boeing ve SpaceX firmalarının yeni nesil uzay uçuşlarının geliştirilmesi çalışmalarında

partner olduğunu duyurdu. İki firma, astronotları taşıyacak

araçları üretecek.

Anlaşmanın toplam hacmi 6,8 milyar dolar (5,25 milyar euro) olarak açıklandı.

NASA, 2011 yılının yaz aylarında 30 yıllık uzay mekiği programını mali nedenlerden dolayı

sonlandırdığını açıklamıştı.

O dönemden beri, ABD astronotları,

Uluslararası Uzay İstasyonu'na Rus Soyuz uzay mekikleri ile

seyahat ediyordu.

