T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

ABD yeniden uzaya açılıyor

ABD, 2017 yılından itibaren uzaya yeniden astronot göndereceğini duyurdu. Böylece Rusya'ya bağımlılık sonlandırılacak.

17 Eylül 2014 12:49

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, üç yıllık aradan sonra, yeniden uzaya insanlı uçuş
gerçekleştirme kararı aldı.
NASA, Boeing ve SpaceX firmalarının yeni nesil uzay uçuşlarının geliştirilmesi çalışmalarında
partner olduğunu duyurdu. İki firma, astronotları taşıyacak
araçları üretecek.
Anlaşmanın toplam hacmi 6,8 milyar dolar (5,25 milyar euro) olarak açıklandı.
NASA, 2011 yılının yaz aylarında 30 yıllık uzay mekiği programını mali nedenlerden dolayı
sonlandırdığını açıklamıştı.
O dönemden beri, ABD astronotları,
Uluslararası Uzay İstasyonu'na Rus Soyuz uzay mekikleri ile
seyahat ediyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDRusyaUzayHavacılık Dairesi NASABoeingSpaceXUluslararasıRus SoyuzDeutsche Welle Türkçe dpa BS/EC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24