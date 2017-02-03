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Dünya
Deutsche Welle

ABD: Yeni Yahudi yerleşimleri barışa katkı sağlamayabilir

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İsrail'in yerleşim yeri politikasının Ortadoğu'da barış sağlama gayretlerini aksatabileceği belirtildi.

03 Şubat 2017 13:54

Donald Trump yönetimi sürpriz bir açıklamayla İsrail'in Filistin bölgelerinde yeni yerleşim yeri kurma kararına tepki gösterdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yeni yerleşim yerleri kurmanın ya da mevcut yerleşimleri genişletmenin Ortadoğu'ya barış getirme çabalarını tehlikeye düşürülebileceği belirtildi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu kısa süre önce Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşim yerleri kuracaklarını duyurmuştu.

Trump’ın sözcüsü Sean Spicer, ‘Yahudi yerleşimlerinin barışın önünde mutlaka engel teşkil etmesi gerektiği görüşünde değiliz. Ancak yenilerinin kurulması ya da genişletilmesi bu hedefe varılmasını kolaylaştırmayacaktır' dedi.

Yeni ABD yönetiminin yerleşim birimleri hakkında henüz resmi pozisyon almadığını belirten sözcü, konunun Benyamin Netanyahu'nun 15 Şubat'ta Beyaz Saraya yapacağı ziyarette de ele alınacağını duyurdu. İsrail Başbakanı'nın perşembe günü ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntıları hakkındaysa açıklama yapılmadı.

İsrail, Trump'ın desteğinden cesaret almıştı

Netanyahu, çarşamba günü yasal olmadığı için zorla tahliye edilen Batı Şeria'daki Amona yerleşim yerlerinin yerine yenisinin kurulacağını duyurmuştu. Bu, İsrail'in işgal ettiği topraklarda 1992 yılından bu yana kuracağı ilk Yahudi yerleşim birimi olacak. Peace Now hareketinin sözcüsü 1992'den bu yana sadece mevcut yerleşimlerin genişletildiğini ya da illegal yapılara yasal statü verildiğini hatırlattı. Filistin topraklarında inşa edilen Yahudi yerleşim yerleri, işgal edilen devletlere yerleşilmesini yasaklayan devletler hukukuna aykırı düşüyor. İsrail ise, işgal edildiği 1967 yılına kadar Ürdün'ün idaresinde olan Batı Şeria'nın daha önce devlet olmadığı tezini savunuyor.

Birleşmiş Milletler Aralık ayında Batı Şeria'daki yerleşim politikasına son verilmesinin talep edildiği bir karar almış, Obama yönetiminin oylamada çekimser kalması İsrail ve o dönem başkan adayı Donald Trump tarafından eleştirilmişti. ABD'deki yönetim değişikliğinden bu yana yerleşim planlarına hız veren İsrail'e tolerans gösteren Trump yönetiminin son açıklaması sürpriz etkisi yaptı. Barack Obama'nın Ortadoğu özel temsilcisi Dennis Ross ‘Washington Post' gazetesine verdiği demeçte, Spicer'in sözlerinin ‘kendilerine açık çek verildiğini sanan İsrail sağının aşırılığını frenlemeyi amaçlamış olabileceğini' söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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