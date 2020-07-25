ABD: Yeni dönemde uzaktan eğitim verecek okullara 9 Mart'tan sonra kayıt yaptırmış yabancı öğrenciler vize alamayabilir

T24 Dış Haberler

ABD'de yönetim, okulları uzaktan eğitime geçen yabancı öğrencilerin vizelerini iptal edecek düzenlemeyle ilgili geri adım attıktan sonra bu sefer de ABD'ye gelmeye yeni hak kazanmış öğrencileri hedef aldı.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE), üniversite yetkililerine gönderdiği notta, 9 Mart'a kadar kaydını yaptırmamış olan yabancı öğrencilerin, derslerini internet üzerinden almayı planlıyorlarsa "büyük ihtimalle vize alamayacakları" belirtildi.

Yeni düzenleme, salgın sebebiyle uzaktan eğitime geçen okullardan kabul alan öğrencileri etkileyecek.

Mevcut olarak vizesi olan öğrenciler okulları uzaktan eğitim verme kararı almış olsa veya derslere yüz yüze başlayıp, pandeminin kötüleşmesi sonucunda uzaktan eğitime geçmesi durumunda bile etkilenmeyecek.

Hükûmet ilk olarak geçen haftalarda ABD üniversitelerindeki yabancı öğrencilerin vize statülerini koruyabilmeleri için uzaktan eğitim yerine bire bir kampüste verilen eğitim programlarına dahil olmaları zorunluluğu getirmiş, Harvard ve MIT'nin açtığı dava sonucunda bu düzenleme geri çekilmişti.