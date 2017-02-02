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BBC Türkçe

ABD: Yemen'deki El Kaide operasyonunda 'muhtemelen' siviller de öldü

ABD, Yemen'de Amerikan komandoları tarafından El Kaide'nin kalesi olarak bilinen bir bölgeye düzenlenen operasyonda sivillerin de ölmüş olabileceğini açıkladı. Ölenler arasında çocukların olabileceği belirtiliyor.

02 Şubat 2017 23:55

ABD, Yemen'de Amerikan komandoları tarafından El Kaide'nin kalesi olarak bilinen bir bölgeye düzenlenen operasyonda sivillerin de ölmüş olabileceğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (Centcom) yapılan açıklamada, ölenler arasında çocukların da bulunma ihtimali olduğu belirtildi.

Yemen kaynakları, daha erken saatlerde, ABD güçlerinin Bayda Eyaleti'ndeki operasyonunda 16'a yakın kişinin öldüğünü belirtmişti.

2011'de ABD'nin bir hava saldırısında öldürülen Enver El-Avlaki adlı militanının sekiz yaşındaki çocuğunun da ölenler arasında olduğu iddia ediliyor.

ABD olayla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, Yakla bölgesindeki bir köye düzenlenen baskında bir ABD askerinin öldüğünü, üçünün yaralandığını, operasyona Apaçi helikopterlerin de katıldığını, öldürülen 14 militan arasında 3 El Kaide liderinin de bulunduğunu belirtmişti.

ABD bu açıklamada sivillerin ölümüyle ilgili iddialara değinmemişti.

Centcom tarafından yapılan son yapılan açıklamada, komandoları desteklemek için gerçekleştirilen hava saldırılarında sivillerin de vurulmuş olabileceği belirtildi.

El Kaide, Yemen'de devam eden iç savaştan faydalanarak son dönemde ülkenin güney ve güneydoğusundaki etkisini artırmış durumda.

Yemen'de, Suudi Arabistan'ın da desteklediği, Başkan Mansur Hadi'nin hükümetini tanıyan güçlerle Husi isyan hareketini destekleyenler arasındaki çatışmalar yaklaşık iki yıldır devam ediyor.

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