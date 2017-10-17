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Dünya

ABD: Yemen'de onlarca IŞİD militanı öldürüldü

Söz konusu kamplarda militanlara AK-47, roketatar, makineli tüfek ve dayanıklılık eğitimi verdiği ileri sürüldü

17 Ekim 2017 07:08

ABD Savunma Bakanlığı, (Pentagon), Yemen'de terör örgütü IŞİD'e ait olduğu iddia edilen iki eğitim kampına düzenlediği hava saldırısında bu terör örgütüne bağlı onlarca militanın öldürüldüğünü duyurdu.

Pentagon yapılan yazılı açıklamada, "ABD kuvvetlerinin 16 Ekim'de Yemen'in El-Beyda ilinde IŞİD'e ait iki eğitim kampına yönelik düzenlediği saldırıda onlarca IŞİD mensubu öldürüldü." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, IŞİD'ın söz konusu kamplarda militanlara AK-47, roketatar, makineli tüfek ve dayanıklılık eğitimi verdiği ileri sürüldü.

Terör örgütü IŞİD'in, Yemen'in güç boşluğu olan bölgelerini ABD ve dünyadaki müttefiklerine yönelik saldırıları planlamak, yönlendirmek, kışkırtmak, bu saldırılar için kaynak ve istihdam sağlamak için kullandığı belirtilen açıklamada, "Yemen yıllardır terör örgütleri için istihdam eğitim ve geçiş merkezi olmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD'nin, Yemen hükümetinin El Kaide'nin Arap Yarımadası'ndaki kollarına yönelik operasyonlarını desteklediği bildirilen açıklamada, son saldırının IŞİD'in Yemen'de saldırı planlama, ülkedeki örgüt liderleri arasındaki ağ ve serbest dolaşım imkanlarına darbe vurduğu ifade edildi.

 

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