ABD'ye iadesi kabul edilmişti; teknoloji dünyasının milyarderlerinden John McAfee cezaevi hücresinde ölü bulundu!

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Vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da tutuklu bulunan ve ABD'ye iadesi onaylanan Amerikalı antivirüs yazılımcısı John McAfee, cezaevi hücresinde öldü bulundu. McAfee'nin intihar ettiği belirtiliyor.

Katalan Adalet Bakanlığı, El Mundo gazetesinin daha önceki bir haberini doğrulayarak, 75 yaşındaki Britanyalı-Amerikalı bilgisayar programcısı John McAfee'nin, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin ABD'ye iadesine izin vermesinin ardından Barselona'daki hapishane hücresinde ölü bulunduğunu açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre McAfee'nin ölümünde her şeyin intihara işaret ettiği belirtildi.

Yüksek mahkeme, McAfee'yi vergi kaçırma suçlamalarıyla karşı karşıya kalacağı ABD'ye iade etmeyi kabul etmişti.

30 yıla kadar hapis cezası alabilirdi

McAfee, geçen yıl Ekim ayında yanında iki kişiyle İstanbul'a gitmek üzere Barselona El Prat Havalimanı'na gelmiş ve yapılan kimlik tespitinin ardından gözaltına alınmış, sonrasında mahkemenin geçici tutuklama kararıyla Brians cezaevine gönderilmişti.

ABD'de 2014-2018 yılları arasında vergi kaçırmakla suçlanan 75 yaşındaki McAfee'nin ayrıca, kripto para satışlarında yanıltıcı tavsiyelerde bulanarak 23 milyon dolardan fazla para kazandığı ileri sürülüyordu.

McAfee, tüm iddialardan suçlu bulunması halinde 30 yıla kadar hapis cezası alabilirdi.

2 yıl önce "İntihar ettiysem, yapmadım, öldürüldüm" paylaşımı yapmıştı

McAfee, 2019'un Kasım ayında yaptığı paylaşımda, ölüm tehditleri aldığını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"ABD yetkililerinden "Senin için geliyoruz McAfee! Kendinizi öldüreceğiz" diyen ince mesajlar alıyorum. Her ihtimale karşı bugün bir dövme yaptırdım. Kendim intihar ettiysem, yapmadım, öldürüldüm. Sağ kolumu kontrol edin"