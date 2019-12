-ABD YAZILIMDA 140 MİLYAR DOLARI ÇÖPE ATIYOR ANKARA (A.A) - 27.09.2010 - ABD'nin her yıl yazılım sektöründe 140 milyar dolar zarar ettiği bildirildi. Carnegie Mellon Üniversitesi Öğretim Üyesi Said Nurhan, yazılım geliştirme sürecinin pahalı olduğunu belirterek özellikle bu alanda önde gelen ülkelerden ABD'nin bunun sıkıntısını yaşadığını ifade etti. ''Yazılım sektöründe, hatalı ve kalitesiz yazılımlar, iptal edilen projeler ve hataların düzeltilmesi için maliyet ve zamanın 3-5 katına çıkması gibi nedenlerle sadece ABD'de yılda 140 milyar dolar çöpe atılıyor. Bu Standish Group araştırma şirketinin raporu'' diye konuşan Nurhan, ABD'de yazılım sektörüne en büyük parayı ordunun harcadığını, devlet bu parayı harcadığı için vatandaşların da hatalı yazılım sonucu harcanan paralarla ilgili olarak ''Neden paramı sokağa atıyorsun'' diye hesap sorduğunu anlattı. ABD hükümetinin, bu probleme çare bulabilmek ve yazılım şirketlerini en kaliteliye doğru belirleyebilmek için 1983 yılında 1'den 5'a kadar sıralamanın olduğu CMM'yi (Capability Maturity Model/Yetenek Olgunluk Modeli) devreye soktuğunu kaydeden Nurhan, bu projenin hayata geçirilmesinden sonra ABD'nin, ''Devlet ihalelerine girmek isteyen şirketlerin, en az CMM-3 olgunluk seviyesinde olması gerekiyor'' dediğini anımsattı. -''HER 10 YAZILIM SATIRINDA ORTALAMA 1 HATA YAPILIYOR''- CMM'ın çok başarılı bir süreç olduğunu anlatan Nurhan, şöyle devam etti: ''Ancak CMM-5 seviyesine gelmiş bir şirketin yazılımlarında bile ortalama 10 satırda 1 hata olduğunu fark ettik. CMM-5 seviyesine kadar tüm gerekli şeyleri yapılmış, organizasyon oturmuş ama en alt tabakada programı yazan kişiye kimsenin dikkat ettiği yok. Bu kişiye, yazılımcıya, 'Al bu programı 3 gün içinde yaz, bitince bana getir' diyorlar.