-ABD yardım uçağı Erzurum'da ERZURUM (A.A) - 30.10.2011 - Van'da meydana gelen depremin ardından, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait yardım malzemesi taşıyan askeri kargo uçağı Erzurum Havalimanı'na indi. ABD Ankara Büyükelçiliği Ekonomik İşler Müsteşarı Laird Treiber, Erzurum Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, toplam 8 uçak dolusu yardım malzemelerinin tamamının birkaç gün içerisinde Türkiye'ye geleceğini söyledi. ABD'den, Van'a ulaştırılmak üzere 2 günde, 2 bin 400 yatak, çok sayıda battaniye, ortopedik yatak ve çadır taşıyan 2 yardım uçağının Erzurum'a geldiğini belirten Treiber, ''Dün akşam ilk uçak geldi. Yardım malzemesi dolu olan diğer uçaklar da gelecek. Bu uçaklar da yataklar, battaniyeler var. Böyle bir günde Türkiye'ye yardım göndermekten memnunuz'' dedi. Treiber, pazartesi günü gelmesi planlanan uçakta 370 adet 15-20 kişilik kışlık çadır, bin 100 battaniye ve 225 uyku tulumundan oluşan yardım malzemesinin bulunduğunu ifade etti. ABD ile Türkiye'nin uzun yıllardır dost olduğunu dile getiren Treiber, ''Kızılay'a 250 bin dolar nakit para yardımı yaptık ve toplamda 1 milyon dolar tutarında çadır, battaniye, yatak gibi yardım yapmayı amaçlıyoruz. Bu yardımların devamı da gelecek. ABD ile Türkiye uzun yıllardan beri dost. Böyle bir günde Türkiye'ye yardım göndermekten gerçekten çok mutluyuz'' diye konuştu. Bu arada ABD'ye ait 3. yardım uçağının da gece geç saatlerde Erzurum'a geleceği kaydedildi. Öte yandan, Van'daki depremzedelere ulaştırması için Türkmenistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yardım malzemesi taşıyan iki uçağın Erzurum Havalimanı'na indiği, Katar ve Kırgızistan'a ait yardım uçaklarının da gece geç saatlerde Erzurum'a gelmesinin beklendiği bildirildi.