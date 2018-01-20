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Dünya

“ABD, yaptırımlarla Rusya'yı Avrupa piyasasından yok etmeye çalıştı”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Ocak (DHA) - Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların temelinde Rusya’yı Avrupa piyasasından yok etmek olduğunu söyledi

20 Ocak 2018 17:28

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Ocak (DHA) - Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların temelinde Rusya’yı Avrupa piyasasından yok etmek olduğunu söyledi.
Volodin Saratov Oblastı’nda milletvekilleri toplantısında yaptığı açıklamada, “Bu kararların temelinde Rusya’yı piyasadan çekmek bulunuyor.  Bu ABD’nin Rus şirketlerini seçen Avrupa’daki partnerlerine karşı düşmanca bir davranış” dedi.
Volodin Avrupa ekonomisinin Rusya’ya uygulanan yaptırımlarından kayıp elde ettiğini, üretimin ve istihdam hacminin azaldığının da altını çizdi.

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