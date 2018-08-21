"ABD, yaptırımları seçimler öncesinde ajitasyon aracı olarak kullanıyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'den gelen yaptırım açıklamalarını 'seçimler öncesi ajitasyon aracı' olarak nitelendirdi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Ashley Ford'un gelecek seçimlere müdahale gerekçesiyle Rusya'ya yaptırım uygulamaya hazır olduklarını açıklamasıyla ilgili Facebook'tan açıklama yapan Zaharova "Seçimler daha gelmedi, ama yaptırımlar hazır. Neden mi? Zira bu ABD'de seçim öncesi ajitasyon için önemli bir faktör" ifadelerini kullandı.

ABD, Rusya'yı 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ile suçlamış ve Moskova bunu reddetmişti. ABD'de kadım ayında Kongre ara seçimleri yapılacak.