ABD yalnız kaldı; Suriye, Paris İklim Anlaşması’nı imzalayacağını açıkladı

Bonn'da devam eden 23'üncü BM İklim Konferansı'nda katılan Suriye delegasyonu, Paris İklim Anlaşması'nı imzalayacağını açıkladı. Yıllardan bu yana süren iç savaş nedeniyle Suriye'nin şimdiye dek bu adımı atmasının mümkün olamadığına da dikkat çekilti.

Böylece Paris İklim Anlaşması’nı desteklemeyen BM ülkesi olarak geriye bir tek ABD kaldı. En son Eylül ayında Nikaragua, "sera gazı salınımını azaltmak ve küresel ısınmayı kontrol altına almak" amacı ile yaklaşık 200 ülke tarafından Aralık 2015’te imzalanan Paris İklim Anlaşması’nı kabul edeceğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından anlaşmayı desteklemeyen BM üye ülkesi olarak geriye sadece ABD ve Suriye kalmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump geçen Haziran ayı başında yaptığı açıklamada ülkesinin anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı. Ancak Trump'ın kararlı tutumuna rağmen ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan resmen çekilebilmesi en erken 2020 yılında mümkün olabilecek.

"ABD izole oldu"

Alman Protestan"Brot für die Welt" (Dünya İçin Ekmek) yardım kuruluşunun iklim uzmanlarından Sabine Minninger konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Artık tüm dünya İklim Anlaşması'nı destekliyor. Bu durumda ABD iklim politikaları alanında izole olmuş durumda" ifadesini kullandı.

2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması küresel ısınmayı iki derecenin altında tutumayı hedefliyor. Dünya devletleri küresel ısınmada önemli rol oynayan karbondioksit emisyonlarının azaltılması için gönüllü olarak yükümlülük üstlendiler.

Bonn'da başlayan ve 17 Kasım‘a kadar devam edecek BM İklim Konferansı'nda anlaşmayı imzalayan devletlerin şeffaflık kuralları ve bu alandaki faaliyetlerine ilişkin rapor verme yükümlülükleri konusunun da gündemde olacağı bildirildi. Zirveye 190'dan fazla ülkeden 25 bin kadar delege katılıyor.

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