ABD: WannaCry fidye yazılımı saldırılarından Kuzey Kore sorumlu

ABD, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 150 ülkede 300 binden fazla bilgisayarı etkileyen fidye yazılımı WannaCry'ın siber saldırılarından 'Kuzey Kore'nin doğrudan sorumlu olduğunu' söyledi.

Yazılım dünya genelinde hastaneler, şirketler ve bankaları etkilemiş milyarlarca dolar zarara uğratmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Thomas Bossert, Wall Street Journal gazetesindeki makalesinde WannaCry saldırısının arkasında Kuzey Kore'nin olduğunu yazdı.

Bossert'in açıklamasıyla ABD bu fidye yazılımıyla ilgili ilk defa Kuzey Kore'yi suçlamış oluyor.

Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Bossert, iddiaların 'güvenilir kaynaklara' dayandığını söyledi ve İngiltere ile Microsoft şirketinin de siber saldırıdan Kuzey Kore yönetimini sorumlu tuttuğunu ifade etti.

Mayıs ayında Microsoft'un işletim sistemi Windows yüklü bilgisayarlara düzenlenen siber saldırıda bilgisayarlardaki veriler kilitlenip şifrelenmiş, verilerin yeniden yüklenebilmesi için de fidye talep edilmişti. Fidyelerin 300 ila 600 bin dolar değerindeki Bitcoin'lerle ödenmesi isteniyordu.

Avrupa Birliği (AB) polis teşkiları Europol, WannaCry yazılımıyla düzenlenen siber saldırıyı 'eşi benzeri olmayan bir saldırı' olarak nitelemişti.

Wall Street Journal'a yazan Bossert, bu saldırıyla ilgili Kuzey Kore'den 'hesap sorulması gerektiğini' ve Pyongyang rejiminin siber saldırı düzenlemesine engel olmak için ABD'nin 'baskı stratejisini en üst seviyeye çıkarması gerektiğini' söyledi.

Bossert, ABD yönetiminin bu bulgular karşısında nasıl harekete geçebileceğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Bossert'in WannaCry fidye yazılımıyla ilgili kaleme aldığı makalede Kuzey Kore'nin özellikle son 10 yıldır 'kötü eylemlerde bulunduğunu, WannaCry'ın da ayrım gözetmeksizin tedbirsizce bir hareket olduğunu' yazdı.

Bossert'in makalesinde şu ifadeler yer aldı:

"İnterneti daha güvenli hale getirdiğimiz gibi, ister yalnız hareket ediyor olsunlar, ister bir suç örgütü adına veya düşman bir devlet adına hareket ediyor olsunlar, bize zarar verenlerden, bizi tehdit edenlerden hesap sormaya devam edeceğiz."

"Totaliter rejimlerin alet takımları göz ardı edilemeyecek kadar tehditkâr."

Beyaz Saray'ın WannaCry fidye yazılımıyla ilgili Pyongyang'ı kınayan resmi açıklamasını Salı günü yapması bekleniyor.

Fidye yazılımından en çok etkilenen kurumlardan arasında İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) de bulunuyor. Ayrıca Rusya'nın posta hizmetleri, Türkiye'deki kurumlar, Çin, İspanya ve İtalya da etkilenenler arasında.

ABD, 2014 yılında da Kuzey Kore'nin Sony Pictures şirketine siber saldırı düzenleyip Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un da bir aktör tarafından canlandırıldığı filmi ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Sony Pictures'ın filmlerinin yanı sıra, şirketin mali hesapları ve özel e-posta yazışmaları da ifşa edilmişti.

Kuzey Koreliler bu iddia üzerine Barack Obama'ya tepki göstermişti ancak Pyongyang Beyaz Saray'ın WannaCry suçlamalarına yanıt vermedi.