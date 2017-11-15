T24 LogoT24 Logo
Sağlık

ABD vücutta dijital olarak takip edilebilen ilaca onay verdi

Kullanımına izin verilen ilaç hasta tarafından yutulduktan sonra mide sıvısıyla temasa geçtiğinde içindeki sensör sayesinde vücuda yapıştırılan banda sinyal gidiyor

15 Kasım 2017 00:29

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), insan vücudunda dijital olarak izi sürülebilen ilaca onay verdi.

FDA'dan yapılan açıklamada, şizofren ve bipolar bozukluk gibi bazı psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmak üzere sindirilebilir sensöre sahip ilaca onay verildiği bildirildi.

FDA'nın Psikiyatri Ürünleri Bölümü Başkanı Mitchell Mathis, yaptığı açıklamada, sindirilebilir sensöre sahip ilaç sayesinde hastaların ilaçlarını alıp almadıklarının kontrol edilebileceğini belirtti.

İlaç hasta tarafından yutulduktan sonra mide sıvısıyla temasa geçtiğinde içindeki sensör sayesinde vücuda yapıştırılan banda sinyal gidiyor. Daha sonra ilacın sindirildiği bilgisi banttan hastanın cep telefonundaki uygulamaya ulaşıyor.

Öte yandan, hastalar isterlerse yakınlarına ya da doktorlarına web tabanlı bir portal aracılığıyla cep telefonlarına gelen bilgiye erişmelerine izin verebiliyor.

ETİKETLER

sağlıkilaçGıda ve İlaç İdaresi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24