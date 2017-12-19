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Dünya

ABD: Vize randevusu için en erken tarih Ocak 2019 (2)

(Ayrıntılar eklendi) Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Aralık (DHA) - ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının Ocak ayı olduğunu açıkladı

19 Aralık 2017 16:27

(Ayrıntılar eklendi)
Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Aralık (DHA) - ABD\'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının Ocak ayı olduğunu açıkladı.
ABD Türkiye Büyükelçiliği\'nden yapılan açıklamada, 2019 Ocak ayından önceki randevu tarihlerinin dolu olduğu, ancak ABD\'yi ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarının vize işlemleri için 2019\'un Ocak ayından itibaren randevu alabilecekleri belirtildi.
Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da 2019 yılının Ocak ayından itibaren vize işlemleri için randevu alabileceği de belirtilen Büyükelçilik açıklamasında, şu anda geçerli ABD vizesine sahip olan Türk vatandaşlarının ABD\'ye giriş yapabileceği ifda edildi.
Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, hızlandırılmış vize başvurularının reddedilmesi durumunda, Türk vatandaşlarının ikamet etmeseler bile başka bir ülkenin ABD Büyükelçiliği\'nde başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.
Açıklamada, hali hazırda vize başvurusu bulunan Türkiye vatandaşlarına başvurularının iptal edilmesi durumunda kendilerine haber verileceği, ancak, ABD Büyükelçiliği tarafından bir bilgilendirme yapılmadığı sürece vatandaşların başvuru tarihlerinde bir değişim olmayacağına da dikkat çekildi.

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